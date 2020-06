Arxivada la causa contra nou independentistes per tallar l'AVE a Sants el 2017

El jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha arxivat provisionalment la causa per desordres públics i coaccions contra nou independentistes que el novembre del 2017 van tallar les vies de l'AVE a l'estació de Sants perquè no troba prou indicis contra ells. Durant la vaga general del 8 de novembre del 2017 en protesta per les càrregues policials de l'1-O i l'empresonament o exili dels líders independentistes, centenars de persones convocades per Universitats x la República van ocupar les vies de l’AVE de l’estació de Sants durant tota la tarda. Alhora, es paralitzava durant tot el dia l’activitat ferroviària a l’estació de Girona.El gener de 2018 el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona va imputar a nou manifestants. Segons Alerta Solidària, el jutjat, a la vista del que constava a l'expedient, va arxivar la causa dies després, però la fiscalia va recórrer l'arxivament sol·licitant la imputació de les persones que assenyalaven els Mossos d’Esquadra en el seu atestat, i que els citessin a declarar. El jutjat va acceptar el recurs de la fiscalia. Sis dels encausats es van negar a acudir a la citació i el 16 de maig del 2018 cinc d'ells van ser arrestats. Després d’aquestes no-declaracions, la jutgessa va decidir, una vegada més, arxivar el procediment, sent recorregut de nou per la fiscalia.Tot i els intents per part del ministeri fiscal de mantenir la imputació, finalment el jutjat ha arxivat provisionalment la causa en no veure indicis suficients a la vista dels vídeos aportats i altres elements.De fet, en la seva interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, la jutgessa explica que els nou imputats van ser identificats pels Mossos d'Esquadra quan sortien de l'estació i després que agents de paisà que eren a les vies els descrivissin als seus companys policies. No obstant això, dos d'ells no surten ni en les imatges de les càmeres de vigilància ni en les dels mitjans de comunicació presents.Dels altres set, dos només van ser gravats mentre eren a les andanes, però no pas a les vies. Els altres cinc van estar un minut o menys a les vies, segons les imatges, i no van organitzar ni coordinar la protesta, i tampoc van fer servir elements violents per tallar les vies, sinó que simplement hi van romandre pacíficament igual que la resta d'ocupants.Per tot això, la magistrada no veu cap altre indici més per mantenir-los la imputació i arxiva la causa, arxivament que pot ser recorregut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor