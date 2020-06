El Govern es planteja mediar amb els creditors de pimes i autònoms

El Govern treballa en un servei de mediació i mesures de segona oportunitat per a autònoms i petites i mitjanes empreses. El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha detallat que a la reunió el comitè tècnic per a la reactivació econòmica i protecció social d'aquest dijous han abordat aquestes propostes.Economia i Justícia treballen en dues vies en aquest sentit. La primera, un paquet de mesures de "segona oportunitat" per a autònoms i petites i mitjanes empreses. Es tracta d'una mesura que s'està treballant amb el Departament de Justícia i que consisteix en crear un servei de mediació de deutes.L'objectiu, segons Aragonès, és facilitar que els autònoms i les pimes tinguin facilitats per "ordenar" els deutes que puguin tenir. El vicepresident remarca que la intenció és que aquells negocis que han hagut d'allargar préstecs o adquirir crèdit nou durant la crisi sanitària no es vegin "arrossegats cap a un possible tancament" per no poder fer front als deutes.El Govern també preveu mobilitzar tres milions d'euros per al sector pesquer. "No han parat en cap moment, i els hi hem de donar suport perquè puguin continuar fent aquesta tasca, i amb seguretat", ha conclòs.​​​​​​​​​​​​​​

