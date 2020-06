Marraneria de la ultradreta: equiparen els morts per coronavirus a l'Estat amb el racisme als EUA

No son manifestaciones, es terrorismo callejero amparado por la izquierda y, ahora también, por los medios de comunicación financiados por grandes bancos y multinacionales.#Spanishlivesmatter pic.twitter.com/WNPSViw6TH — vox_es (@vox_es) June 4, 2020

#Spanishlivesmatter Tranquilos social-comunistas nos os pongáis nerviosos, estamos mostrando respeto por los 48.000 fallecidos en España. Cosas de fachas, vosotros nunca lo entenderéis. pic.twitter.com/suMPluB3dG — pablo (@Pablo91820297) June 4, 2020

La ultradreta se segueix mobilitzant per criticar la gestió del govern de Pedro Sánchez en la pandèmia de coronavirus a l'estat espanyol. Aquesta vegada ho fan a través de les xarxes socials, amb una campanya que utilitza el lema contra el racisme Black Lives Matter, batejant-lo de nou com a Spanish Lives Matter.El partit d'ultradreta Vox s'ha afegit a la reivindicació, criticant les manifestacions contra el racisme a diverses parts de l'estat espanyol -en suport a les que se celebren als Estats Units- i demanant molta més atenció per les morts per la Covid-19 a Espanya, que asseguren que són molt més importants.

