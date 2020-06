Sanitat reporta cinc morts per coronavirus en 24 hores i 56 en l'última setmana

Espanya ha notificat aquest 56 morts per coronavirus en l'última setmana, dels quals 25 a Castella La Manxa, nou a Astúries, set a Catalunya i dos a Madrid. Ahir se'n van notificar 63 en els últims set dies. Respecte dimecres, el total de víctimes mortals ha augmentat en cinc casos, de 27.128 a 27.133. El Ministeri de Sanitat ha informat de 195 nous positius diagnosticats en 24 hores, dels quals la majoria 87 a Madrid i 51 a Catalunya. La xifra és lleugerament inferior a la d'ahir, que va ser de 219. El total de casos confirmats són 240.660.En els últims catorze dies, s'han diagnosticat 5.757 casos, i en els últims set dies, 2.276. Amb inici de símptomes en els últims catorze dies, s'han diagnosticat 965 casos, i en els últims set dies, 230. Pel que fa a les hospitalitzacions, en l'última setmana han ingressat 166 persones, de les quals 37 a Castella i Lleó, 35 a Madrid i 20 a Catalunya. En els últims set dies han necessitat cures intensives onze persones, la majoria a Castella i Lleó amb quatre i Madrid amb tres. Catalunya no ha notificat cap ingrés a l'UCI en l'última setmana.Fernando Simón, director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha remarcat l'esforç en la detecció precoç. "En els últims 15 dies a Espanya s'està identificant i fent anàlisis entre 10.000 i 11.000 persones sospitoses cada dia", ha assenyalat. En la roda de premsa d'aquest dijous s'han presentat també els resultats de la segona onada de l'estudi de seroprevalença, liderat per l'Institut Carlos III i coordinat amb el Ministeri de Sanitat. ​​​​​​​​​​​​​​

