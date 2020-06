El PSC demana la compareixença de Calvet al Parlament per la suspensió de les ajudes al lloguer

El PSC vol que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, doni explicacions al Parlament per la suspensió de sol·licituds d'ajudes al lloguer dictada pel Govern. Els socialistes han registrat la petició aquest dijous perquè Calvet comparegui a la comissió de Territori, després que el Diari Oficial de la Generalitat publiqués ahir la congelació dels ajuts.Les ajudes es van convocar per pal·liar els efectes econòmics de la crisi del coronavirus i la Generalitat ja ha rebut 14.395 peticions des del 19 de maig.Les subvencions s'atorguen amb recursos de l'Estat, que va aportar 14,5 milions d'euros, una quantitat que des de Territori veuen insuficient. De fet, la conselleria demana que el govern espanyol dupliqui la quantitat destinada fins a arribar als 29 milions.Segons va assegurar dimarts la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en aquests moments estan treballant de quina manera poden obtenir els recursos necessaris per fer front al "problema" de demanda.​​​​​​​​​​​​​​

