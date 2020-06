Aprovada la rebaixa del 30% dels preus de la matrícula universitària

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), formada per Govern i universitats, ha aprovat aquest dijous el nou decret de preus que permetrà rebaixar un 30% els preus de matrícula en graus i màsters per al pròxim curs 2020-2021. Concretament, el nou decret aplicarà automàticament aquesta reducció global del 30%, a més de descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides, que se situen en els anomenats trams 1 i 2 i que podran demanar una beca Equitat.La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha destacat que “amb el nou decret de preus públics universitaris es dona compliment al compromís de rebaixar el cost dels estudis de grau i màster, al mateix temps que es continua anant un pas més enllà per garantir l’equitat en l’accés a la universitat i mantenint la rebaixa addicional per als estudiants de rendes més desfavorides”. En opinió de Chacón, aquest decret de preus pren una especial importància “donada la situació de crisi econòmica derivada de la Covid-19 que ja pateixen moltes famílies catalanes”.Per al pròxim curs, el preu del crèdit matriculat per primera vegada en els estudis de grau serà de 17,69 euros (coeficient d’estructura docent A), de 25,04 euros (coeficient d’estructura docent B) i de 27,67 euros (coeficient d’estructura docent C). En el cas dels màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d'activitats regulades, el nou preu es fixa en 28,82 euros, mentre que per a la resta de màsters universitaris, el preu per crèdit es rebaixa fins als 46,11 euros.Les beques Equitat es mantenen per als estudiants amb rendes més baixes i que no gaudeixin de matrícula gratuïta, ja que no es beneficien de la beca general de l’Estat.Els estudiants que se situïn en els trams 1 i 2 de renda, a banda de gaudir de la rebaixa generalitzada d’un 30% dels preus públics universitaris, podran beneficiar-se de descomptes addicionals en graus i màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades. Concretament, respecte als nous preus universitaris generals, tindran rebaixes del 80% i el 70% respecte al preu màxim de grau. En el cas dels màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, la rebaixa de la que gaudeixen els estudiant dels trams 1 i 2 és del 25% i el 20%, respectivament.A partir del pròxim curs 2020-2021, i gràcies a la nova rebaixa del 30% proposada pel Govern, un curs de grau estàndard de 60 crèdits passarà a costar una quantitat d’entre 1.061 i 1.660 euros a l’any en funció del coeficient d’estructura docent del títol. Un estudi de coeficient A (Dret o Turisme) costarà 1.061 euros. En el cas del coeficient B (Comunicació Audiovisual o Psicologia), costarà 1.502 euros, mentre que un grau de coeficient C (Medicina o Ciències Biomèdiques) costarà 1.660 euros.En el cas dels estudiants amb rendes corresponents als trams 1 i 2, que podran demanar una beca Equitat, els preus d’un curs de grau estàndard oscil·laran entre 212,4 i 498 euros. Per als estudiants de tram 1, un estudi de coeficient A passarà a costar un total de 212,4 euros. En el cas del coeficient B, el curs sencer costarà 300,6 euros mentre que el de coeficient C costarà 331,8 euros. Pel que fa als estudiants de tram 2 de renda, un estudi de coeficient A tindrà un cost total de 318,6 euros, el de coeficient B serà 450,6 euros i el de coeficient C costarà 498 euros. Més del 85% de finançament del cost real del grau.Amb la rebaixa del 30%, com a mínim més del 85% del cost d’un grau universitari va a càrrec del finançament directe de la Generalitat i, per tant, el cost majoritari no repercuteix directament en l’estudiant que cursa la titulació. Aquest percentatge supera el 95% en el cas dels estudiants amb rendes més baixes que es podran beneficiar dels descomptes addicionals.La rebaixa del 30% aplicada als preus públics universitaris es fa extensiva a les successives matrícules. Per tant, es mantenen els coeficients de multiplicació però en base als nous preus de cada coeficient d’estructura docent, en el cas de graus, i del tipus de màster.Paral·lelament, s’ha acordat que les universitats puguin desplegar una política pròpia de segones i successives matrícules perquè, en els casos degudament justificats, els estudiants puguin pagar a preu de primera vegada quan la nova matriculació estigui vinculada a les condicions generades per la situació d’emergència per la covid-19 en l’actual curs 2019-2020.Chacón ha recordat que “el Govern continua reivindicant que l’Estat compleixi les sentències del Tribunal Constitucional i faci efectiu el traspàs de les beques”. Un traspàs que permetria aprofundir, encara més, en una política pròpia: “El Govern de Catalunya té consciència social i per això apliquem el nostre programa de tarifació social, que rebaixa encara més el preu inicial de matrícula i garanteix ajuts als estudiants amb més dificultats, que no reben atenció per part de l’Estat”.La consellera també ha afegit que “Catalunya té una política de preus pròpia i que la proposta del Ministeri era la que Catalunya tenia prevista per aquest pròxim curs i que es va incloure en els pressupostos 2020”. Àngels Chacón també ha volgut evidenciar que “Catalunya ha fet tota la reducció proposada i ha anat més enllà, ja que les rebaixes en el pròxim decret de preus s’aplicaran als màsters universitaris”.Així mateix, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) continuarà mantenint el programa especial, en marxa des del curs 2014-2015, per atendre als universitaris amb problemes econòmics sobrevinguts i que permet comunicar una nova situació econòmica que doni dret a la beca Equitat.