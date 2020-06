Els esportistes d'elit dels EUA sí que es mobilitzen

Els Estats Units segueixen vivint jornades de protesta històriques a tot el país arran de la mort de George Floyd en mans de la policia de Minneapolis. Milions de ciutadans han sortit al carrer per manifestar-se contra els abusos policials, el racisme i en reclam de la justícia per tots aquells afroamericans que han estat assassinats pel seu color de pell.Celebritats, polítics i famosos s'han afegit a les marxes pacífiques que han travessat desenes de ciutats de tot el país. Els esportistes d'elit, de primera línia, de les grans lligues dels EUA i coneguts internacionalment, també s'hi han afegit sense amagar-se.Jugadors de l'NBA com Stephen Curry, Klay Thompson, Trae Young, Jaylen Brown, JR Smith o Jordan Clarkson. Membres de l'NFL com DeShawn Watson o Malcolm Jenkins. Jugadors universitaris, considerats estrelles al país, entrenadors, membres dels equips tècnics de les diferents franquícies i diverses personalitats també han format part de les manifestacions, marxes i protestes pacífiques.Altres com Stephen Jackson o Udonis Haslem, jugadors de l'NBA ja retirats, han anat un pas més enllà i han arribat a liderar algunes d'aquestes protestes. El cas de Jackson és més singular i únic, ja que era amic íntim de George Floyd. Centenars de jugadors de totes les lligues nord-americanes s'han posicionat a través de Twitter, demanant adherir-se a la protesta o simplement donant visibilitat a la lluita contra el racisme.

