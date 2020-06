La Generalitat Valenciana contractarà un miler de joves per informar sobre les mesures de seguretat a les platges

La Generalitat Valenciana contractarà 1.000 joves durant els mesos de juliol i agost com a encarregats d'informar els ciutadans sobre les mesures de seguretat que cal complir a les platges donant suport a les policies locals en aquesta tasca, i també donar compte a través d'una app de les platges més ocupades.Així ho ha avançat aquest dijous el president, Ximo Puig. Ha explicat que l'objectiu és "donar la màxima cobertura de racionalitat a aquest procés, que és complicat", d'acudir a les platges amb més precaució que abans per evitar contagis i possibles rebrots de Covid-19.Ha afirmat que en els pròxims dies es reunirà amb els alcaldes per proposar-los mesures com aquesta de suport a la seguretat a les platges valencianes: "Un Mediterrani viu i segur és més que un eslògan, farem de la seguretat un actiu fonamental de la proposta turística, anem fent passos ferms, sòlids i segurs".En concret, l'administració valenciana contractarà un miler de joves entre 18 i 30 anys perquè actuïn com a "assistents de turistes" a les platges. S'encarregaran de donar informació sobre les normes de seguretat i protecció que caldrà complir per fer compatible el gaudi de les platges i la salut de les persones, al mateix temps que es garanteix el compliment.Aquests assistents de turistes aportaran també informació a la conselleria sobre l'estat d'ocupació de les platges per a la seva incorporació a una app informativa per als usuaris. Es distribuiran provincialment i la seva assignació a municipis es realitzarà en funció de les necessitats d'aquests, atenint-nos al grau de saturació de les platges.En cas de produir-se una emergència contactaran amb el 112 i també han d'informar diàriament i sempre que així sigui requerit pel Centre de Coordinació en el qual es delegui, de la situació de la platja pel que fa a ocupació i incidències. Tindran mobilitat provincial.La Generalitat està treballant i col·laborant amb els ajuntaments de cara a l'elaboració de plans de contingència i el Consell està ultimant un decret sobre l'ús de les platges que incorporarà l'exigència als ajuntaments de plans de contingència per garantir el gaudi de les platges amb total seguretat.​​​​​​​​​​​​​​

