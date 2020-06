Units per Avançar defensa renovar el concert de les escoles que segreguen per sexe

Units per Avançar s'ha posicionat aquest dijous a favor de renovar els concerts educatius de les escoles que segreguen els alumnes per sexe. Així, la formació que encapçala Ramon Espadaler rebutja els decrets del Departament d'Educació, que fa dues setmanes va anunciar que no renovaria els concerts de cara al curs 2021-22. "Estan en perill el dret a la llibertat de creació de centres amb ideari propi i el dret dels pares a escollir l'educació que volen per als seus fills", ha dit el secretari general del partit.Els socis del PSC al Parlament denuncien que no renovar els concerts suposa un "atemptat" contra el dret a l'educació i han fet costat al comunicat d'ahir de les patronals de les escoles privades i concertades. És per això que Units farà un vot diferenciat dins del grup socialista en la moció d'avui al Parlament. El PSC és contrari a renovar el concert d'aquestes escoles.Units ha tancat files amb l'escola concertada, que ahir va defensar també els centres que segreguen per sexe a Catalunya. Les quatre patronals -Agrupació Escolar Catalana, Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya i Fundació Escola Cristiana de Catalunya- han demanat al Departament d'Educació que rectifiqui i renovi els concerts educatius a les escoles que separen els alumnes per sexe.

