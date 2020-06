La Moncloa rectifica Maroto i reitera que el turisme es reactivarà a partir de l'1 de juliol

El govern espanyol fa marxa enrere i insisteix ara que l'arribada de turistes es farà a partir de l'1 de juliol. Tot i que la ministra Reyes Maroto ha dit aquest matí que els controls fronterers amb França i Portugal s'aixecarien el 22 de juny i els turistes d'aquests països ja podrien començar a venir, l'executiu ha enviat una nota "aclaridora" afirmant que els controls "podran prorrogar-se més enllà de l'estat d'alarma" i que "la mobilitat internacional segura serà a partir de l'1 de juliol".Des d'Indústria diuen que es mantenen "contactes permanents" amb la Comissió Europea per "coordinar i harmonitzar l'eliminació progressiva de les restriccions" i que Interior també parla amb França i Portugal per "coordinar" les mesures. Segons Maroto, l'Estat espanyol treballa en aconseguir acords bilaterals amb França i Portugal per establir les condicions de la reobertura i eliminar la petició de quarantenes. En aquest sentit, des del ministeri d'Indústria precisen que l'aixecament dels controls no implica la reobertura total de les fronteres.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor