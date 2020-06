Nova denúncia d'abusos sexuals a l'Okupa Casa Cadis de Barcelona

Dues dones han denunciat haver patit abusos sexuals per part d'un resident a l'Okupa Casa Cadis de Barcelona. Ara, els Mossos investiguen les acusacionsLes noves denúncies arriben després que els Mossos detinguessin la setmana passada el líder de l'espai , l'activista Lagarder Danciu, també per una denúncia d'abusos sexuals. Danciu es va entregar el 27 de maig en dependències policials després d'haver estat denunciat per un delicte d'abusos sexuals continuats.En aquest cas, el demandant era un jove que viu a la casa, ocupada des de fa un any i mig per persones sense sostre i propietat de l'Ajuntament de Cadis.No és l'única denúncia interposada contra Danciu en les darreres setmanes. El 18 d'abril una dona va denunciar-lo per robatori. En aquest cas, la policia va obrir diligències i el denunciat va declarar davant dels Mossos. Aquesta mateixa dona el va tornar a denunciar, dies després i directament als jutjats, per un delicte d'abusos sexuals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor