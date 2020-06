El Síndic denuncia un «forat informatiu» sobre les residències durant la crisi

El Síndic de Greuges denuncia un "forat informatiu" sobre el que ha passat en les residències amb la crisi de la Covid-19, i troba a faltar "lideratge públic" en la seva gestió. Al seu parer, cal un canvi de model i de concepció sobre la gent gran, però també sobre altres àmbits com el sistema de salut, en el qual demana invertir pràcticament el doble de recursos públics.El Síndic demana un "pacte de país", en l'àmbit parlamentari i també social, per emprendre una sèrie de reformes estructurals. En el seu informe sobre salut i drets en la crisi de la Covid-19, també s'ha queixat de la "centralització excessiva" de competències per part de l'Estat, quan les autonomies tenen competències plenes en qüestions com la salut, per exemple.En roda de premsa telemàtica després d'entregar l'informe al Parlament i de reunir-se amb el president de la Generalitat, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha constatat que la crisi de la Covid-19 era "completament inesperada" i està sent d'unes "dimensions desconegudes". "Ha sacsejat per complet tota la societat", ha conclòs.En aquest sentit, ha remarcat especialment les morts en residències, qüestió sobre la qual assegura que encara no té tota la informació necessària. "No tenim la informació necessària per saber les falles detectades en cadascuna de les residències, quines mesures es van prendre i quina gestió es va fer per superar-les", ha apuntat el defensor, que diu que del Govern té dades del mes d'abril.Segons ell, la comissió parlamentària hauria de ser un instrument que permetés recopilar tota aquesta informació, però ha insistit que és "inaudit" que encara no hi hagi "total transparència" sobre això.Ribó també recrimina la manca de lideratge públic en la seva gestió. El defensor creu que cal canviar la concepció de gent gran i de residències, perquè no es vegin simplement com un "dipòsit", sinó com a vertaderes llars. A més, ha indicat que cal establir circuits més clars, tenir cura dels professionals i de la relació amb les famílies i un lligam amb el món sanitari.En aquest punt, el Síndic demana un gran pacte de país en l'àmbit català, i si es pot també en l'espanyol, per canviar el model de residències però també per fer altres reformes estructurals, perquè la pandèmia "ha demostrat que alguns serveis no estaven suficientment preparats". En l'àmbit del de salut, planteja destinar-hi pràcticament el doble d'inversió, reformant l'atenció primària i la xarxa hospitalària, "que requerirà d'extensions fixes no només pels serveis excepcionals, sinó per a l'assistència normal".En l'àmbit educatiu, ha demanat repensar els instruments per garantir l'equitat, i ha constatat que l'escola presencial és "un instrument necessari per combatre la segregació", que s'ha vist agreujada pel tancament i l'ús de les vies telemàtiques.També ha reclamat anar més enllà en àmbits com les energies renovables, el transport col·lectiu i l'aposta ferroviària, així com caminar cap a una economia al servei de les persones. En aquest sentit, ha plantejat una renda bàsica universal i incondicional per a tothom.A curt termini, a més de reclamar tots els recursos sanitaris i de protecció necessaris davant d'un possible rebrot, ha apostat per prestar especial atenció a les escoles d'alta complexitat en el retorn a les escoles.En l'apartat més polític, Ribó també ha criticat com s'ha gestionat el decret d'estat d'alarma, i ha indicat que sorprèn que no s'hagi conjugat "amb un respecte al principi constitucional, que és el de l'estat de les autonomies i l'autogovern, i més quan en temes com la salut hi ha competències plenes en mans de les comunitats". "Hauria estat molt més efectiu i hauria tingut un resultat molt més productiu per a tothom si s'hagués tingut un major respecte a aquest binomi", ha opinat.Aquest respecte a l'autogovern, ha continuat, no s'hauria d'haver limitat només a les conferències de presidents setmanals.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor