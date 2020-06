El soroll pot fer el sistema immune més vulnerable al coronavirus

El doctor Julio Díaz Jiménez, del Departament d'Epidemiologia i Bioestadística a l'Escola Nacional de Sanitat de l'Institut de Salut Carlos III, ha advertit que el soroll pot provocar un debilitament de el sistema immunològic, cosa que, al seu torn, pot provocar més vulnerabilitat davant de les infeccions víriques i, en concret, la Covid-19.Durant la seva participació en la conferència online 'Qualitat de l'aire i salut', organitzada per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), l'expert ha advertit que la contaminació de qualsevol tipus està darrere de múltiples patologies."La contaminació posarà el caldo de cultiu ideal perquè el coronavirus pugui agreujar les patologies com les malalties cardiovasculars o la diabetis. Hi ha una relació directa entre la contaminació i les infeccions víriques, fa que l'efecte d'aquesta infecció sigui més important", ha advertit Julio Díaz.En aquest punt, ha citat un estudi de la Universitat de Harvard que mostra que la letalitat de Covid-19 s'incrementa fins a un 15 per cent per cada micròmetre que s'incrementen les concentracions de les partícules contaminants PM2,5. En aquest sentit, ha insistit que la contaminació ambiental causa 10.000 morts anuals a Espanya.Amb tot, l'expert ha alertat que no cal obviar l'impacte d'un altre tipus de contaminació: el soroll. "Té mecanismes, com a través d'adrenalina o cortisol, que es relacionen amb un debilitament del sistema immune. El soroll també pot fer que la nostra resposta davant una possible infecció sigui menor", ha advertit.En aquest sentit, considera "fonamental" que la població "sàpiga quina és realment la conseqüència del soroll en la salut". "Estem com en els anys 50. Hi ha evidències científiques però la gent no se les creu, i tampoc les administracions. És molt difícil que una administració prengui consciència d'aquests problemes. El seu impacte en la salut és, com a mínim, semblant al de la contaminació química, i no hi estem incidint. Se sap que a partir de 57 decibels nocturns hi ha impacte en malalties cardiovasculars i totes les nits se supera aquest soroll a Madrid. Realment hi ha un problema", ha denunciat.Segons les dades que ha aportat, per cada decibel que puja el soroll del trànsit, augmenten un 5,1% els ingressos hospitalaris, un 9,7% les trucades al 112 i al voltant del 6,5% en mortalitat cardiovascular i respiratòria en majors de 65 anys. Així mateix, també incrementa la mortalitat per diabetis en majors de 65, es produeixen fins a un 3,2% més de naixements prematurs, creixen un 16,6% els ingressos a urgències per ansietat, un 9,9% per depressió, i un 13% els ingressos hospitalaris per demència, entre d'altres.D'altra banda, la doctora Isabel Urrutia Landa, coordinadora de l'Àrea de Malalties Respiratòries Ocupacionals i Mediambientals de SEPAR, ha avisat que la contaminació agreuja la majoria de factors de risc associats al coronavirus, com la hipertensió, la cardiopatia, la diabetis o la insuficiència renal. "Totes aquestes malalties poden estar causades amb l'exposició a llarg termini a la contaminació, sobretot al Diòxid de Nitrogen (NO2)", ha indicat.En aquest punt, ha citat diversos estudis realitzats a la Xina o Itàlia. D'acord amb aquestes investigacions preliminars, les zones amb major contaminació en aquests països, com el nord d'Itàlia, tenen també major índex de mortalitat per Covid-19. "L'exposició a curt i mig termini a contaminants pot augmentar la incidència d'infecció i la mortalitat de pneumònies. La qualitat de l'aire s'ha de tenir en compte com a prevenció per a les epidèmies", ha conclòs.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor