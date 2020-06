Maragall reclama a Colau no retallar el pressupost de Barcelona

“El govern municipal no ha de caure en la renúncia o la resignació”, ha demanat Maragall. El líder d'ERC a l'Ajuntament defensa que hi ha “possibilitats reals” de mantenir el pressupost actual, ja que existeix "un compromís compartir sobre l'endeutament, l'ús de romanents o el reclam d'inversions per part de l'Estat". “El govern municipal no ha de caure en la renúncia o la resignació”, ha demanat Maragall. El líder d'ERC a l'Ajuntament defensa

l'ampliació d'un 25% de l'espai per al vianant que es va aprovar en el darrer ple municipal i garantir l'accés a un habitatge a tots els barcelonins.

El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha demanat a l'alcaldessa, Ada Colau, que el govern municipal no faci retallades al pressupost del consistori, aprovat amb els vots dels comuns, el PSC, els republicans i Junts per Catalunya."A la reprogramació per la despesa d'emergència li hem d'afegir inversions amb retorn econòmic i social. Conceptes que hem de protegir com els fons d'inversió per a la rehabilitació i la inversió de 50 milions en habitatge, així com la inversió en determinats barris com Ciutat Vella o el Besòs", ha detallat Maragall.El president del grup municipal republicà ha presentat aquest dijous el pla Impulsem l'endemà, un recull de propostes d'ERC per "reactivar" Barcelona després de l'epidèmia. El pla planteja canvis del model productiu o la reindustrialització, la creació d’un salari mínim de ciutat o la constitució d’un Pacte per l’Equitat a Barcelona per acordar un Nou Contracte Social que doni garanties per a un nou model de sostenibilitat social.Els republicans també reclamen​​​​​​​​​​​​​​

