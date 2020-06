Nova condemna a la Manada per abusos sexuals a una noia a Pozoblanco

Nova condemna als membres de la Manada. El jutjat penal 1 de Còrdoba ha condemnat quatre dels cinc integrants del grup per haver abusat sexualment d'una noia a Pozoblanco, a Còrdoba, abans de la violació en grup d'una altra noia als Sanfermines de Pamplona l'any 2016. El jutge ha rebaixat la pena que demanava la Fiscalia i els ha imposat un any i mig de presó a cadascun, perquè considera que els tocaments a la jove de 21 anys són un abús i no pas una agressió sexual. A aquesta pena cal sumar-li la condemna d'entre 16 mesos i tres anys de presó pel delicte contra la intimitat.La pena més alta, de quatre anys i sis mesos de presó, és per José Ángel Prenda, el líder del grup, que va ser qui va difondre el vídeo dels abusos a la noia de 21 anys a través de WhatsApp. Ho va explicar ell mateix en el torn d'última paraula en el judici que es va celebrar al novembre i va assegurar que la resta de membres del grup no sabien que havia enviat la gravació.Alfonso Cabezuelo, ex guàrdia civil, ha estat condemnat a dos anys i deu mesos de presó i a una multa per maltractament a la jove; Manuel Guerrero, exmilitar, i Jesús Escudero, perruquer, per la seva banda, hauran d'estar a la presó dos anys i deu mesos més. Tot plegat se suma a la pena de quinze anys de presó imposada pel Suprem per la violació als Sanfermines.En la sentència, notificada aquest dijous a les parts, el magistrat també prohibeix als condemnats comunicar-se o acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant quatre anys i a un any de llibertat vigilada un cop hagin complert la pena de presó. La sentència del jutjat penal es pot recorre en apel·lació a l'Audiència Provincial de Còrdoba en un termini de deu dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor