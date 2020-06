Acció i estrenes, la proposta japonesa al Festival Nits de cinema oriental de Vic

Més novetats del Festival Nits de cinema oriental de Vic. Aquest dimarts l'organització ha avançat alguns dels títols japonesos que formaran part de la 17a edició del certamen, que se celebrarà del 23 al 26 de juliol en una edició escurçada.Tal com ha explicat el director del festival, Quim Crusellas, el cinema japonès "tindrà un pes importantíssim" i s'hi trobarà "de tot". De moment, n'han avançat només cinc títols i aviat se'n confirmaran més. En total es projectaran unes 40 pel·lícules.Domingo López, programador del festival, ha apuntat que es podrà veure el "cinema d'acció japonès més actual", amb títols com Crazy Samurai Musashi , una estrena mundial, i Hydra , un homenatge modern als yakuza eiga.D'altra banda, la sessió infantil també podrà gaudir d'un nou tokusatsu amb l'estrena mundial de Yatsurugi 9 en una sessió matinal plena d'acció. Tal com ha avançat Crusellas, "per primera vegada es programarà un anime a la Bassa dels Hermanos".La distribuïdora Selecta Visión també participa amb dos títols d'animació japonesa. "Són radicalment diferents", ha explicat Javi Puertas, remarcant que ambdós títols són molt atractius. Es tracta de Promare , un film infantil ple d'acció, i Her Blue Sky , "un producte més intimista", ha afegit Puertas.El premi honorífic d'enguany serà per a l'actriu japonesa Asami. Va debutar al cinema el 2005 amb la pel·lícula Kiss em or Kill em del director Naoyuki Tomomatsu, però va ser amb Sukeban Boy (Noboru Iguchi, 2006) amb què es va convertir en icona del cinema de culte japonès. Ha treballat amb realitzadors com Iguchi, Tomomatsu, Nishimura o Kurando Mitsusake amb desenes de títols projectats a festivals de cinema de tot el món.Asami, que recollirà el guardó virtualment per la situació provocada pel coronavirus, s'ha retirat recentment del cinema després de més de 150 pel·lícules. Tal com ha explicat Domingo López, el divendres 24 de juliol es podrà veure Tunguska Butterfly d'Akira Nobi, amb Asami, al Cinema Vigatà, "l'última pel·lícula abans de retirar-se".​​​​​​​​​​​​​​

