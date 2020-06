El brot de coronavirus a Reus afecta ja 23 persones

Des del Servei de Vigilància Epidemiològica es fa seguiment diari de l'evolució, conjuntament amb la direcció del centre i la unitat de Salut Laboral. Es fa seguiment de la detecció de casos nous, recomanacions de nous cribratges, seguiment d'altes d'usuaris i de treballadors, i recomanacions d'aïllament, segons Salut.El centre disposa de zona d'aïllament per als casos positius amb sectors de "zona neta" i "zona bruta". També s'ha fet l'estudi de contactes de l'entorn familiar de tots els professionals sanitaris amb resultat positiu, donant-los les recomanacions de vigilància."Els casos detectats són lleus i la situació està controlada", afirma la regió sanitària. El Departament de Salut, amb l'Agència de Salut Pública, ja tenia programada de fa dies una visita de seguiment presencial per divendres amb l'objectiu de verificar les mesures de prevenció primària al sociosanitari.La Residència Monterols de Reus, gestionada per l'Institut Pere Mata, disposa de 100 places, 92 de les quals estan ocupades en el moment de detecció dels casos. La plantilla de l'equipament està formada per 91 professionals.​​​​​​​​​​​​​​