Cau el nombre de pacients de coronavirus ingressats a l'UCI a Catalunya

ACLARIMENT SOBRE LES DADES El Departament de Salut ofereix diàriament dades globals dels infectats per coronavirus i dels morts registrats de forma acumulada i, en paral·lel, ofereix dades dels casos diaris de forma retrospectiva. La diferència dels casos acumulats oferts un dia respecte l'anterior, però, no coincideix amb els casos diaris detallats relatius al dia en qüestió, ja que sovint els infectats o morts no es notifiquen fins algun o diversos dies més tard de produir-se. És per això que NacióDigital ha optat pel criteri de destacar cada dia la diferència en els casos acumulats, encara que aquests no coincideixin amb els casos del dia en qüestió, atès que la xifra definitiva d'un dia en concret no es coneix fins uns dies després. Tot i això, en els gràfics, les dades antigues es van actualitzant periòdicament per oferir una imatge més fidedigna de l'evolució de l'impacte de la pandèmia, dia a dia. La data de la darrera actualització retrospectiva hi està indicada en el peu, motiu pel qual les xifres dels dies posteriors i immediatament anteriors s'han d'entendre com a provisionals, subjectes a correccions futures.

El Departament de Salut ha notificat aquest dijous 10 noves víctimes mortals per la Covid-19 a Catalunya, elevant la xifra total de morts des de l'inici de la pandèmia a Catalunya fins al 12.333. La conselleria també ha informat de 228 contagis confirmats més, augmentant el nombre total de casos de coronavirus recollits oficialment als registres a 67.461.D'entre les víctimes, 6.742 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (dos més), 4.053 ho han fet en una residència (cinc més) i 784 al domicili (un més), mentre que baixen a 754 les no classificades per falta d'informació (dos més).Fins ara hi ha hagut 4.070 persones ingressades greus i actualment en són 138, onze menys que fa 24 hores. Entre aquest dimecres i dijous, Salut també ha registrat 134 altes hospitalàries més, que eleven fins a 38.390 la xifra de pacients que han superat la malaltia i han pogut tornar a casa.En les residències de gent gran, hi ha 13.987 casos confirmats, fet que representen 35 més que les dades facilitades per Salut en el balanç de dimarts. A més, 1.940 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Són 33 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat. El nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi ha pujat en 64 persones en un dia, fins a les 38.256.Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 4.178 persones, entre positius i sospitosos, 2.312 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.303 en residències, 278 en domicilis i 285 no classificats; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.849 morts, 1.555 en hospitals i sociosanitaris i 1.036 en residències, a banda de 119 no classificats i 139 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.316 defuncions, amb 1.401 en hospitals i sociosanitaris, 770 en residències, 95 en domicilis i 50 no classificats. A la Catalunya Central han mort 1.529 persones (714 en hospitals i sociosanitaris, 506 en residències, 192 no classificats i 117 en domicilis) i a Girona han estat 777 els morts (345 en hospitals, 238 en residències, 125 en domicilis i 71 no classificats).Pel que fa al Camp de Tarragona, els morts són 384, dels quals 243 en hospitals i centres sociosanitaris, 119 en residències, 11 en domicilis i 11 més no classificats, mentre que a Lleida es mantenen 205 morts en total, 127 en hospitals i sociosanitaris, 59 en residències, dotze no classificats i set en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, tretze en hospitals i sociosanitaris, set en residències, vuit no classificats i dos en domicilis; mentre que a les Terres de l'Ebre registren 44 defuncions (una més), 24 en hospitals i sociosanitaris, vuit en residències, nou en domicilis i tres sense classificar.Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 18.126 de confirmats. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 16.718, i a la metropolitana sud, 12.454. A la Catalunya Central són 6.108 els confirmats. A Girona hi ha 6.751 positius. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 2.074 persones amb coronavirus confirmades, mentre que a Lleida n'hi ha 2.595. A l'Alt Pirineu i Aran tenen amb 409 casos confirmats, i a les Terres de l'Ebre, continuen amb 325.D'entre tots aquests, Barcelona ciutat registra 3.492 casos confirmats en residències. A l'àrea metropolitana nord n'hi ha 3.374, mentre que a l'àrea metropolitana sud en tenen2.699. A la Catalunya Central són 1.649 els residents confirmats i a Girona es mantenen en 1.612. A les residències del Camp de Tarragona registren un total de 470 casos positius confirmats, i a Lleida, 536. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, es mantenen 80 casos confirmats, mentre que a les Terres de l'Ebre continuen amb 16.​​​​​​​​​​​​​​

