Aforament limitat i controls d'accés: així serà la temporada de bany a les platges de Barcelona

Barcelona està a l'espera de saber si el govern espanyol autoritzarà el pas a fase 2 a patir de dilluns. Si la ciutat rep el vistiplau de l'estat, tindrà via lliure per començar la temporada de bany a les platges i aquest dijous el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha avançat que enguany es controlarà l'aforament de les platges i s'establiran punts d'accés.L'Ajuntament preveu que durant la temporada de bany cada dia vagin de mitjana entre 25.000 i 38.000 persones a les platges, en funció de si hi van de forma individual o en grup. Un aforament màxim que es preveu assolir durant la segona quinzena de juliol.Badia ha assegurat que la xifra no representa una davallada en comparació amb l'any passat, però ha assegurat que la prioritat és evitar aglomeracions a les platges de la zona de Llevant, on és més habitual que es produeixin cada estiu.Per evitar-ho i garantir les restriccions sanitàries, l'Ajuntament controlarà l'aforament a les platges a través de sensors i càmeres situades a la torre Mapfre. El sistema detectarà quan una platja ha assolit el seu aforament màxim. A partir d'aquest moment, els 15 punts d'accés que s'establiran al llarg del front marítim deixaran de permetre l'entrada.L'Ajuntament preveu que abans de la segona quinzena de juliol només es puguin produir aglomeracions a les platges de Ciutat Vella (Sant Miquel, Sant Sebastià, Barceloneta i Somorrostro). En aquestes platges els sistemes de tancament en cas d'assolir l'aforament màxim s'estrenaran el cap de setmana del 13 i 14 de juny.El consistori desplegarà un equip d'informadors, entre 13 i 22 persones, que s'encarregaran de facilitar les instruccions als banyistes. La seva distribució variarà en funció del dia de la setmana, la franja horària o la platja on treballin. Els informadors entraran a les platges, igual que la Guàrdia Urbana, per controlar que es respecti la normativa.Badia ha demanat "corresponsabilitat" a la ciutadania i "planificar" les sortides a la platja. En aquest sentit, el regidor ha demanat que abans de sortir de casa es consulti a través d'internet quin és l'estat de la platja a la qual es vol anar. El canvi d'hàbits també implicarà distribuir-se al llarg de tota la platja i no només a primera línia de mar.El regidor també ha avançat que el sistema de consulta prèvia es pugui atendre a tots els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'objectiu seria evitar que els banyistes facin desplaçaments llargs i es trobin platges tancades.​​​​​​​​​​​​​​

