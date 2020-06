Nacho Vidal, sobre la seva detenció: «Va morir una persona a casa meva i jo hi era, normal»

El conegut actor de cinema per a adults Nacho Vidal va donar la seva versió dels fets després d'haver estat detingut aquest dimecres per la mort d'un fotògraf durant un ritual místic que consisteix en inhalar verí del gripau bufo alvarius i va reconèixer estar "molt afectat i afligit".En declaracions recollides pel programa Todo Es Mentira , l'actor va defensar-se de les acusacions i rumors que envolten el cas: "Va morir una persona a casa meva i jo hi era, és normal", assegura sobre la seva detenció."Pots dir que estic imputat o investigat, val", continua Vidal, "però que d'això se'n tregui una notícia tan bruta i rastrera i mentir sobre un cas en el qual ha mort una persona, no". A més, l'actor afegeix que "no faré un circ d'això, hi ha una família al darrere".En aquest sentit, Nacho Vidal també va voler deixar clar que és "categòricament fals" que li hagin retirat el passaport i que hagi de firmar cada quinze dies: "És fals i innecessari", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor