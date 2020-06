Entre el legitimisme i la gestió: així és el debat electoral soterrat a JxCat

patètics

Per Carles V el 7 de juny de 2020 a les 21:00 0 0

legitimisme...el que faltava per escoltar. Gestió...nois almenys els del psc són més honestos...pregonen exactament el mateix però sense pretendre enredar el personal amb declaracions "legitimistes" que no van enlloc ni 5 minuts. Entre el psc i erc no teniu espai amb aquest discurs mediocre i derrotat, ells us guanyen en autenticitat. Però és ja massa evident que no teniu remei.