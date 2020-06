El ponent del recurs del Suprem sobre la inhabilitació de Torra demana apartar-se de la causa

El magistrat del Tribunal Suprem Miguel Colmenero, que va ser designat el ponent en el recurs de cassació plantejat pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha demanat abstenir-se després de ser designat membre de la Junta Electoral Central (JEC). Segons ha informat el Suprem, el magistrat considera que s'ha d'apartar del recurs perquè els fets pels quals ha estat condemnat Torra afecten decisions de l'organisme electoral.La petició de Colmenero es traslladarà ara a la Fiscalia i a les parts perquè es pronunciïn en un termini de deu dies. Després, el ple de la sala segona del Tribunal Suprem resoldrà si accepta o no l'abstenció del magistrat. Si l'accepta, s'haurà de designar un altre ponent que redacti el recurs que podria apartar Torra de la presidència de la Generalitat.El TSJC va condemnar Torra a un any i mig d'inhabilitació i a una multa de 30.000 euros per desobeir l'ordre de la JEC de retirar la pancarta a favor dels presos polítics del Palau de la Generalitat. La sentència va permetre a la JEC retirar l'acta de diputat del president, però no apartar-lo del càrrec al capdavant de la Generalitat. Torra va presentar un recurs de cassació al Suprem, que haurà de decidir si ratifica o no el veredicte del TSJC. Si finalment confirma la inhabilitació, una decisió que difícilment arribarà abans de l'estiu, Torra hauria de deixar la presidència i s'activaria el rellotge electoral a Catalunya.

