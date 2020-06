L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, referent estatal a Europa contra l'obesitat

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) és l'única entitat de l'Estat que s'ha unit a altres vint empreses, universitats i institucions científiques per comprendre millor l'obesitat i optimitzar el seu futur tractament. Es tracta del projecte SOPHIA (Stratification of Obese Phenotypes to Optimize Future Obesity Therapy), que persegueix aconseguir aquest objectiu mitjançant l'estratificació de fenotips de les persones obeses.L'obesitat és una pandèmia mundial que afecta uns 150 milions de persones a Europa i 650 milions a tot el món. És habitual que l'obesitat porti associades diferents complicacions que deterioren l'estat de salut, però encara no es pot predir quines persones desenvoluparan alguna de les 200 complicacions associades conegudes que pot suposar aquesta patologia. A més, tampoc hi ha prou predictors sobre qui respondrà als tractaments contra l'obesitat.SOPHIA identificarà, caracteritzarà i s'estratificarà subpoblacions clínicament significatives de persones amb obesitat per definir el tractament adequat, a la persona adequada i en el moment adequat. D'aquesta manera, SOPHIA proporcionarà una classificació basada en l'evidència de predictors de complicacions de l'obesitat i la resposta al tractament. Al mateix temps, identificar i registrar models per desenvolupar vies de tractament de forma sostenible, que seran valuoses per als pacients, sistemes de salut, investigadors i metges."La nostra missió dins SOPHIA és permetre als professionals sanitaris predir de manera fiable qui desenvoluparà complicacions i qui respondrà al tractament", afirma el professor Carel le Roux, coordinador de SOPHIA i metge del Diabetis Complications Research Centre del University College de Dublín.La doctora Marianne Ølholm Larsen Grønning, de Novo Nordisk, companyia que lidera el projecte, considera que "l'obesitat és una malaltia complexa i crònica i hi ha moltes coses que no sabem, per una banda, sobre la biologia de la malaltia en si i, de l'altra, sobre com el tractament pot millorar la vida de les persones amb obesitat". SOPHIA és "un important pas per a comprendre millor l'obesitat. La col·laboració entre l'excel·lent equip d'empreses, institucions i universitats que integra aquesta iniciativa és un gran pas per oferir resultats sòlids i únics", afirma.Les veus de les persones que viuen amb obesitat estaran al centre de SOPHIA a través de l'establiment d'una Junta Assessora de Pacients. Això assegurarà que les idees, opinions i desitjos dels pacients estiguin a la base del projecte i s'entrellacin en les múltiples fases de l'estudi. El grup de recerca utilitzarà les seves troballes per "contribuir a una narrativa més equitativa i centrada en les persones amb obesitat en relació a la patologia i el seu impacte en la vida de la persona des d'una perspectiva social i mèdica".En un comunicat, el projecte afirma que l'obesitat "ha de ser considerada una malaltia crònica i no una cosa amb la que les persones trien viure". SOPHIA ha rebut 16 milions d'euros en fons de la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI), un projecte comú de la Comissió Europea i la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA, en les seves sigles en anglès); JDRF; la Coalició d'Acció contra l'Obesitat, i T1D Exchange.SOPHIA també investigarà els resultats en salut en persones amb obesitat i que tenen diabetis tipus 1. Segons el doctor Sanjoy Dutta, vicepresident d'investigació de JDRF, "amb les possibilitats estadístiques que ofereix una col·laboració europea tan gran, podrem investigar la relació bidireccional entre l'obesitat i la diabetis tipus 1 i, en última instància, podrem fer prediccions vàlides sobre resultats en salut en aquesta població tradicionalment subestimada. Atès que les dades epidemiològiques recents ens indiquen que gairebé la meitat dels adults amb diabetis tipus 1, en alguns països europeus, tenen sobrepès o obesitat, és fonamental que la comunitat abordi aquest desafiament".El projecte ha començat aquesta mateixa setmana les seves activitats a Europa. Durarà fins al 31 de maig de 2025 i la primera fita està previst per aquest mes de setembre. Per coordinar-lo, l'IDIBGI compta amb el doctor José Manuel Fernández-Real, cap del grup de recerca Nutrició, Eumetabolisme i Salut i investigador del CIBEROBN Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (Institut de Salut Carlos III). Aquest tindrà, a més, la col·laboració dels doctors Josep Puig del mateix centre, Rafel Ramos (IDIBGI i IDIAP Jordi Gol) i Gema Frühbeck (Universitat de Navarra-Clínica Universitat de Navarra).

