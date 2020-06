Centenars de cotxes en la marxa lenta dels treballadors de Nissan contra el tancament de plantes

Centenars de vehicles participen aquest dijous al matí en la marxa lenta convocada pels sindicats amb representació a les plantes de Nissan a Catalunya, per protestar contra el tancament de plantes anunciat per la companyia. Els vehicles han sortit des de les plantes de la Zona Franca de Barcelona, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixa i es dirigeixen al consolat del Japó, a Les Corts.Els treballadors continuen defensant que les plantes catalanes són rendibles per a la companyia i que el seu tancament seria més car que mantenir-les.El president del comitè d'empresa de Nissan a la Zona Franca, Juan Carlos Vicente, ha assegurat que els treballadors es continuaran manifestant fins que les administracions se sentin "prou pressionades" per aconseguir que la companyia es quedi.En la marxa, també hi han participat taxistes d'Elite Taxi en solidaritat amb els treballadors de les plantes catalanes de Nissan.Des que fa una setmana la direcció europea de Nissan va anunciar el tancament de les plantes a Catalunya per la seva baixa producció i com a fruit de repartiment dels mercats entre les altres marques de l'Aliança- Renault i Mitsubishi- els treballadors de la Zona Franca, Montcada i Sant Andreu han dut a terme diverses protestes. La decisió implicarà deixar sense feina uns 3.000 treballadors directes i més de 20.000 d'empreses auxiliars, segons els sindicats.L'objectiu de la mobilització és que els barcelonins "vegin el problema i la quantitat de persones implicades" que "no es poden quedar al carrer" per les implicacions que tindria pel teixit industrial català, ha explicat Vicente."Nissan té una obligació social i laboral amb els treballadors, i també amb Catalunya i amb l'Estat, perquè ha rebut ajudes ", ha recordat Vicente, que diu que el comitè d'empresa treballa amb la tessitura que Nissan continuï i que continuïn sent "constructors". "Si s'ha de revertir aquesta fàbrica cap a una altra tecnologia que ho diguin", ha afegit.

