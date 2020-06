Barcelona i les regions metropolitanes avancen a la fase 2 de la desescalada

Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud i avançaran cap a la segona fase de la desescalada a partir de dilluns vinent. Les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran passaran a la tercera fase, a les portes de la "nova normalitat". Lleida, que la setmana passada es va mantenir a la primera fase després de detectar-hi un brot de coronavirus, podrà avançar finalment a la segona fase, on es mantindran una setmana més la resta de regions sanitàries tal com estava previst. D'aquesta manera, tot Catalunya es troba ja, com a mínim, en la segona fase de la desescalada. A tot l'Estat ja no queda cap territori en fase 1: Madrid també ha avançat al segon estadi.Des de dilluns, la mobilitat entre Barcelona i les regions metropolitanes està permesa. Ara com ara no s'ha detectat cap rebrot i els indicadors epidemiològics aconsellen el canvi de fase de les tres zones -les que acumulen la majoria de la població del país- cap a la segona fase. En aquesta nova etapa de la desescalada es permetrà quedar amb fins a 15 persones i fer esport en grup, sempre garantint la distància de seguretat o amb utilitzant la mascareta. Es podrà sortir del municipi, però no de la regió sanitària, excepte motius laborals o de força major. També s'acaben les franges horàries, tot i que Salut demana mantenir unes hores al dia per a les persones grans, que són col·lectiu de riscs. Aquí podeu llegir totes les novetats de la fase 2. El Camp de Tarragona podrà avançar a la tercera fase del desconfinament tot i el brot detectat dimecres en un centre sociosanitari de Reus, amb una vintena de contagis. Els infectats, confirmats a través de proves PCR, són 17 usuaris i dos professionals sanitaris. Els treballadors estan confinats al seu domicili mentre que els pacients segueixen aïllats en una planta del centre. Per ara, es desconeix l'origen dels contagis sobtats. Tot i així, el Departament de Salut ha considerat que la regió pot avançar en la desescalada, i així ho ha autoritzat el Ministeri de Sanitat.Una altra de les regions sota la lupa ha estat Lleida, on la setmana passada es va detectar un brot. Això va obligar a mantenir la fase 1 set dies més. A més, aquest dijous s'han hagut d'aïllar una cinquantena de temporers que van estar en contacte amb un positiu , tot i que per ara cap d'ells presenta símptomes. Finalment, però, després d'avaluar fins a última hora els indicadors epidemiològics, Salut ha mantingut la proposta d'avançar fins a la segona fase i els tècnics de Sanitat ho han autoritzat.Per altra banda, les regions sanitàries de Catalunya Central, Girona, Alt Penedès i Garraf continuaran una setmana més a la fase 2, tal com estava previst. El pla de desescalada presentat pel govern espanyol fa unes setmanes establia que cada territori havia de passar almenys dues setmanes en cada fase abans d'avançar. Aquestes quatre zones van canviar de fase la setmana passada i Salut no en proposarà l'avançament fins la setmana que ve si així ho aconsellen els experts i els indicadors epidemiològics. El País Valencià es queda en fase 3, i les Balears passen a la 3.María Jesús Montero, portaveu del govern espanyol, ha aprofitat la roda de premsa posterior al consell de ministres per considerar "un èxit" la gestió de l'estat d'alarma, que s'acabarà el 21 de juny. "Estem en la recta final, Espanya es torna a posar en marxa i anem recuperant poc a poc la nostra forma de vida", ha apuntat Montero. El 52% de població estatal es troba en fase 3, i un 48% encara se situa en la segona.La Generalitat tornarà a gestionar els territoris que aquest dilluns arribin a la tercera fase de la desescalada -Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu-Aran. Així ho van acordar el govern espanyol i ERC, i així ho va confirmar Pedro Sánchez en el debat de dimecres per l'última pròrroga de l'estat d'alarma. L'acord va ser teixit amb discreció per Sánchez i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.Montero ha indicat que ara es tracta de "sumar" per tal de superar "definitivament" la pandèmia. El Congrés va aprovar l'última pròrroga de l'estat d'alarma aquest dimecres amb els vots favorables del PNB i de Ciutadans, a banda de l'abstenció d'ERC. Segons la nova formulació de l'alarma, es podrà permetre la mobilitat entre autonomies sempre i quan els territoris limítrofes es trobin en estadi de "nova normalitat".​​​​​​​​​​​​​​

