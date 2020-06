El Concurs de Castells preveu celebrar l'edició d'enguany amb «normalitat»

L'organització del Concurs de Castells treballa amb normalitat per poder celebrar la cita el 27 de setembre a Torredembarra, i el 3 i 4 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. De moment, des de l'organització expliquen que treballen amb normalitat. "Tenim un marge ampli per determinar l'oportunitat de fer-lo o no fer-lo, i estem a expenses que les colles puguin començar a treballar", comenta Roca.En última instància, però, dependrà "del que diguin les autoritats sanitàries". "Si es poden fer castells, que no sigui perquè no hi hem estat a temps a nivell organitzatiu", remarca la directora castellera del certamen.Tot i això, la incertesa condiciona la preparació de l'esdeveniment. "Si ens limiten l'aforament a la plaça serà més complex i no hi podrà haver les mateixes colles", reconeix. De tota manera, la relació amb les entitats és estreta, especialment a través de la CCCC. "Mirarem d'adaptar-nos a les necessitats de les colles", indica.El que es modificarà és la data de venda de les entrades, que habitualment es feia a finals de juny i tot apunta que es farà més endavant. Un altre aspecte que caldrà estudiar és com s'aplica el rànquing casteller, que marca quines agrupacions participen al certamen i quins dies. Sense temporada es fa difícil establir la classificació, que es determina a partir de les actuacions fetes entre l'1 de setembre del 2019 i el 31 d'agost del 2020.Des de la CCCC, l'entitat que representa les entitats, estan pendents de l'evolució de la covid-19. "Seguim anant molt dia a dia. Encara no podem donar una data per un possible reinici de la temporada", assenyala Sergi Font, president de la coordinadora. Tot i això, en certa manera les colles estan tornant a l'activitat.D'entrada, els castellers ja han pogut començar la preparació física, tot i que amb precaucions. També alguns grups de grallers i timbalers han reiniciat els assajos, un fet molt valorat per Font, i s'estan començant a fer actes socials. "Concerts, activitats a les terrasses que tenen alguns locals, s'han obert bars de les colles...", concreta.De fet, des de la CCCC faciliten aquesta setmana un document a totes les entitats amb informació sobre què es pot fer i en quines condicions. "És una segona versió i en farem una tercera, però per ara no apunta cap horitzó de tornar a fer pinya", exposa el president. "La principal dificultat és que mentre es demani una distància de seguretat, és molt difícil que puguem fer la nostra activitat", reconeix.Tot i això, Font és conscient que, per poc que es pugui, tothom es posarà en marxa. "A la que hi hagi una mínima possibilitat de fer castells, les colles en tenen moltes ganes. Si hi ha una oportunitat de fer-ho, ho farem", remarca. Això sí, té clar que totes les colles posen per davant la seguretat i apunta que quan es pugui fer, ho faran totes a la vegada. A més, la tornada serà del gruix de l'entitat, i no per parts, com s'havia posat damunt la taula. "Sí que es pot assajar un castell per parts, però entenem l'activitat castellera com un tot. No s'entendria que tornés una part de la colla i una altra part, no", remarca.Finalment, assegura que un 70% de les colles no tindran problemes econòmics, malgrat l'aturada, que els ha fet reduir els ingressos. "Dins l'altre 30% hi ha diferents categories" de problemàtiques, en funció de si estan pagant un lloguer del local, o una hipoteca. Si es produís algun cas extrem en el qual la viabilitat d'una entitat quedés en perill, la CCCC té el compromís de la Generalitat que l'administració actuaria.