El País Valencià no registra cap mort de coronavirus en quatre dies

El País Valencià no registra, per quart dia consecutiu, cap mort de coronavirus. Al mateix temps, les altes a pacients amb Covid-19 segueix en augment i en les últimes 24 hores se n'han registrat 218, que eleven a 12.533 el total de persones curades (el 76,2% de tots els casos detectats).Per províncies, 1.557 altes són a la província de Castelló, 4.464 a la d'Alacant i 6.507 a la de València, a les que s'hi han de sumar unes altres cinc corresponents a desplaçats.Pel que fa a casos positius nous, des de l'actualització de dimarts s'han detectat 16 casos a través de PCR, que enfilen la xifra total a 11.254 des que va començar la pandèmia. Per províncies, se n'han detectat dues a Castelló (1.568 en total), un a la d'Alacant (3.925), 12 a València (5.755 en total) i un cas sense assignar.En aquests moments, segons la Conselleria de Sanitat, queden actius 2.470 casos, un 15% de tots els casos detectats des de l'inici de la crisi sanitària.La xifra actual de persones ingressades per coronavirus als hospitals del País Valencià és de 165.​​​​​​​​​​​​​​

