Hi ha risc real de contagi quan bufem les espelmes d'un pastís d'aniversari?

Bufant les espelmes d'aniversari podem transmetre el coronavirus? Aquest és un dels molts interrogants que ha sorgit amb el procés de desescalada, quan família i amics es poden tornar a reunir -amb limitacions d'aforament i mesures de seguretat-. L'acció de bufar ha generat dubtes sobre el perill de transmetre el virus, ja sigui per l'aire o amb gotetes que poden caure sobre el pastís. La qüestió, de fet, ha arribat a les pastisseries, fins al punt que algunes ja ofereixen pastissos individuals. El cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, n'ha parlat a RAC1 . Resposta? No hem de patir.Sobre les gotetes, l'expert diu que la quantitat que s'expulsa bufant és "minúscula" i que, per tant, es dissol. "Si la infecció es produís d'una manera tan fàcil, no acabaríem mai amb ella i cada dia hi hauria milers de casos", reflexiona Almirante.Preguntat per RAC1, el doctor sí que recomana mantenir la distància de seguretat. La raó? L'aire que pot expulsar un nen petit bufant una espelma pràcticament no suposarà cap risc, però en el cas d'una persona adulta ja és diferent."Una persona de 40 anys pot bufar amb una gran força ui treure de les vies respiratòries aire a pressió a important, que arribi a un metre i mig o dos metres de distància", diu Almirante, que conclou: "al seu davant no hi ha d'haver ningú a una distància de dos metres".​​​​​​​​​​​​​​

