​Nou sospitós del cas de Madeleine McCann, desapareguda el 2007

Kate i Gerry McCann, amb una foto de la seva filla desapareguda. Foto: Europa Press

La Fiscalia de la ciutat alemanya de Braunschweig ha obert una investigació contra un ciutadà alemany de 43 anys que ja està a la presó per diversos delictes, entre els quals abusos sexuals a menors, per la seva possible relació amb la desaparició de la nena Madeleine McCan, vista per última vegada el 2007 en un complex turístic de l'Algarve, al sud de Portugal.El nou sospitós d'assassinat compleix condemna a Alemanya per un assumpte que no està relacionat amb la desaparició de la nena. Es tracta d'un delinqüent amb múltiples condemnes, segons l’Oficina Federal de la Policia Criminal (BKA).Aquest home va viure regularment a l'Algarve entre 1995 i 2007, any de la desaparició de la petita Madeleine McCann.En aquesta etapa, va viure uns anys en una casa ubicada entre Lagos i Praia da Luz, a la zona on va desaparèixer la nena. Segons la informació disponible en el marc de la investigació, va realitzar diversos treballs "estranys" a l'àrea de Lagos, fins i tot en el sector de la restauració. A més, la investigació apunta que es guanyava la vida cometent delictes, com robatoris en complexos turístics i cases de vacances, i tràfic de drogues.La policia alemanya ha demana la col·laboració ciutadana per a què s'aporti qualsevol informació sobre el sospitós."Maddie", que era així com se la coneixia, va desaparèixer el 3 de maig de 2007 de la casa llogada pels McCann a Aledeia da Luz, a l'Algarve, on gaudien d'unes vacances familiars. En el moment de la desaparició, els seus pares estaven sopant amb uns amics en un restaurant proper.Kate i Gerry McCann sempre han mantingut que la nena va ser segrestada. Tot i això, no s'ha acabat d’esclarir mai malgrat el gran ressò internacional que va tenir el cas.

