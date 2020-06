Mor un treballador en una mina del Bages en caure-li una pedra de grans dimensions

Un treballador ha mort aquest matí en un accident laboral a la mina d'Iberpotash a Vilafruns, a Balsareny. A la víctima li ha caigut una pedra de grans dimensions a sobre, han explicat els Mossos d'Esquadra, que han rebut l'avís a les 5.15 hores. Ràpidament se l'ha pogut extreure de la mina, però no ha estat possible salvar-li la vida. L'activitat ha quedat aturada.La víctima és un contractista de 45 anys i veí de Manresa. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la capital del Bages i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals. S'investiguen les causes del sinistre.Al lloc dels fets s'hi han traslladat diverses patrulles policials, dotacions dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).ICL ha emès un comunicat en que lamenta l'accident mortal d'aquest dijous a la matinada i trasllada el seu condol i solidaritat a la família, companys i amistats de la víctima i es posa a la seva disposició. També explica que les causes de l'accident també estan essent investigades per la companyia. L'empresa ha informat degudament els representants dels treballadors de les mines de Sallent-Balsareny i Súria, així com les autoritats locals i l'Administració.El darrer accident mortal d'ICL també havia estat a la mina de Vilafruns, el 25 de novembre de 2015 . Més recentment, ara fa un mes, un treballador hi va resultar ferit greu en veure's atrapat per una pedra

