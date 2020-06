Qui és la jutge del 8-M que fa anar de corcoll el govern del PSOE

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots rebre notícies com aquesta

Carmen Rodríguez-Medel és la jutgessa de Madrid, titular del jutjat d'instrucció número 51, que porta de corcoll el govern del PSOE i que, amb la petició d'un informe sobre el 8-M i el coronavirus, va provocar el cessament de Diego Pérez de los Cobos i una crisi entre el ministre Fernando Grande-Marlaska i la Guàrdia Civil Ella és d'una família de guàrdies civils i, com a jutgessa, va instruir el cas del màster fraudulent de Pablo Casado, que va quedar en no-res. També va passar per les seves mans la tesi de l'exministra Carme Montón i va imputar l'expresidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, pel cas del màster.Com que Grande-Marlaska és un ministre que ho podria haver estat del PP, el nom de la jutgessa, que va optar a una plaça a l'Audiència Nacional, va circular en el seu moment com a directora general de la Guàrdia Civil.Rodríguez-Medel havia estat, però, assessora de Rafael Catalá, ministre de Justícia amb Mariano Rajoy. I no era un perfil precisament independent. Al Congrés dels Diputats la recorden sempre al costat del ministre i discutint, quan calia, de forma acalorada amb diputats i periodistes.Abans d'arribar a Madrid, la magistrada va treballar en dues investigacions contra la corrupció urbanística: des dels jutjats de Marbella va instruir la primera peça del cas Minutas, que va condemnar José María del Nido, i el mediàtic cas Malaya.Rodríguez-Medel es va llicenciar a la Universitat Complutense de Madrid el 1995 i forma part de l'Associació Professional de la Magistratura, el col·lectiu majoritari de jutges, de tall conservador.

