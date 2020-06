Trilla admet que el brot de Reus i el cas dels temporers aïllats a Seròs són una «mala notícia»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut aquest dijous que el cas de Seròs , on una cinquantena de temporers han hagut de ser aïllats per haver estat en contacte amb un positiu, i el brot recentment detectat a Reus són una "mala notícia", però ha celebrat que s'hagin detectat ràpidament. En declaracions a Catalunya Ràdio , ha constatat que la detecció i les mesures de control hagin arribat "a temps", i ha dit que espera que no progressin i que la cadena de transmissió no s'estengui.Sobre les dades de morts aportades per l'INE, Trilla ha constatat que és una xifra una mica discrepant amb la de l'excés de mortalitat, perquè és més baixa, i caldrà veure al final quines són les dades reals.Pel que fa a la polèmica amb la hidroxicloroquina, Trilla ha constatat que si es confirma que els estudis publicats per les revistes 'The Lancet' i 'The new England' no s'aguanten seria un "escàndol de proporcions enormes", i ha considerat que les publicacions haurien d'haver estat més rigoroses a l'hora de publicar treballs que no identifiquen de quins hospitals venen les seves dades.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor