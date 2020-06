Detectat un brot de coronavirus a Reus

El Departament de Salut ha confirmat aquest dimecres un brot de coronavirus a Reus, el segon detectat a Catalunya en poc més d'una setmana: el primer va ser a Lleida, amb un dels origens en una festa d'aniversari amb 20 persones . Concretament, s'ha detectat al Sociosanitari Monterols de la ciutat, on hi ha 19 nous positius.Els infectats, confirmats a través de proves PCR, són 17 usuaris i dos professionals sanitaris. Els treballadors estan confinats al seu domicili mentre que els pacients segueixen aïllats en una planta del centre. Per ara, es desconeix l'origen dels contagis sobtats.El geriàtric atén un total de 120 pacients i ja va ser fortament colpejat pel coronavirus en els darrers mesos. El centre va registrar una cinquantena de positius de coronavirus a inicis de maig i una vintena més a mitjans d'abril i es calcula que hi va haver més persones asimptomàtiques.Aquesta setmana, s'han tornat a fer més proves PCR, on s'han detectat la vintena de nous infectats. El sociosanitari ja ha habilitat de nou una planta per als infecciosos.​​​​​​​​​​​​​​

