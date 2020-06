Andalusia posa en marxa les subvencions contra la immersió a Catalunya

La Junta d'Andalusia ja ha posat en marxa la línia de subvencions per combatre la immersió lingüística a Catalunya, el País Valencià i Euskadi proposada el passat juny de 2019. La proposta, impulsada per Vox, va ser acceptada pel govern de PP i Ciutadans i consisteix a destinar diners -concretament uns 152.000 euros, però rebaixada a 100.000 euros- a entitats andaluses en aquests territoris perquè facin classes de castellà. Segons ha explicat InfoLibre , el Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia (BOJA) ha publicat aquest dimecres la nova partida del govern andalús, sota la intenció de "mantenir vius els vincles dels andalusos amb l'exterior". El digital espanyol explica que la Junta subvencionarà activitats com ara: foment de les "parles" andaluses; concursos de redacció sobre la cultura i les tradicions d'Andalusia; activitats relacionades amb el ball, el cant tradicional andalús i recuperar jocs infantils tradicions d'origen andalús. També aportaran una subvenció a programes i activitats de promoció de la cultura per a la participació dels joves, a més d'activitats de caràcter didàctic i divulgatiu, com edició de llibres, revistes, conferències...A aquestes ajudes hi podran optar els andalusos que resideixen a la resta de l'estat espanyol i aquells que viuen a l'exterior. Segons el BOJA, estan dirigides a "els descendents dels andalusos a l'exterior en territoris amb llengua oficial diferent del castellà o amb una altra cooficial amb el castellà".La sol·licitud de subvenció no requereix cap altre document que no sigui la de promocionar tot aquest seguit d'activitats o promocions. Els criteris giren al voltant de "l'interès cultural, la transcendència, la trajectòria de l'associació que demani la subvenció i el caràcter innovador del projecte". InfoLibre assenyala que la mesura troba encaix en l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia, que estableix que "els andalusos a l'exterior tenen dret a participar en la vida del poble andalús i a compartir-la".El portaveu del govern andalús, Elías Bendodo, va explicar que l'objectiu és que cap alumne "pugui veure's afectat perquè el govern que sigui decideixi que hi ha immersió lingüística i pugui mantenir així les seves arrels". Segons va explicar la Junta el juny, destinar diners públics en aquest sentit és necessari perquè la immersió podria comportar "una pèrdua del patrimoni cultural i lingüístic andalús" entre els ciutadans -especialment els descendents d'andalusos- d'aquests territoris.La competència sobre les entitats andaluses fora de la comunitat autònoma recauen en Enric Millo, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, que va ser repescat pel PP andalús el passat abril després de quedar fora de totes les llistes del PP.

BOJA del 3 de juny sobre su... by naciodigital on Scribd

