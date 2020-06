Pepe Reina, ferm defensor de l'espanyolisme: «Em sap greu no ser un intel·lectual»

"Em sap greu no ser un intel·lectual i parlar des del cor". Així comença una breu carta que Pepe Reina ha difós aquest dimecres a la tarda a través de les xarxes socials. El futbolista, que va ser porter del Barça -actualment juga a l'Aston Villa-, surt al pas de la polèmica generada en les últimes setmanes pels seus comentaris a favor de l'espanyolisme més radical."Em sap profundament greu que defensar les llibertats i garanties de convivència en un marc constitucional pugui ser interpretar com a forma de feixisme", es queixa.De fet, el passat 23 de maig, el dia de les mobilitzacions amb cotxe organitzades per Vox contra el govern de Pedro Sánchez, Reina va compartir una foto i va escriure: "Ah! Doncs sembla que ha sortit genteta al carrer, no?".En el breu comunicat, l'exfutbolista carrega contra les "ments lliurepensadores" que pensen "en blanc i negre", i clamen "llibertat" mentre "fuetegen tot allò que no quadra en el seu codi binari". "En temps d'etiquetes i altres simplificacions, així és com realment penso i, a qui no li agradi o li interessi, em sap greu", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor