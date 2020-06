Mala maror a TVE per la reducció dels informatius en català

La plantilla d'informatius de TVE Catalunya considera "incomprensible" que es vulgui reduir a 12 minuts el noticiari Informatiu Migdia, degà dels espais informatius en català que s'emet des de l'any 1977 i marca “rigorosa i de prestigi” que “ara volen relegar per un concurs”."Estem decebuts i ens resulta incomprensible" que es vulgui retallar el programa "de la mà d'un acord que els sindicats SI i UGT han firmat amb la direcció de RTVE sense ni tan sols informar-ne la plantilla", afirmen en un comunicat. Els afectats han reivindicat la televisió pública com a “dret fonamental de la ciutadania” i subratllen que en els 43 anys d'emissió han passat per l''Informatiu Migdia' "desenes de generacions de grans professionals".