Comença a fer calor, els nostres hàbits canvien i els lladres ho saben. No els ho posis fàcil, segueix aquests consells👇 pic.twitter.com/6v4VIlkaK9 — Mossos (@mossos) May 31, 2020

Els Mossos d'Esquadra han informat a través de les xarxes socials d'un conjunt de consells bàsics per evitar els robatoris per escalament. El cos policial recorda que amb l'inici de la temporada d'estiu, els nostres hàbits canvien i poden deixar més fàcil l'accés dels domicilis per als lladres.Per aquest motiu, han difós una sèrie de consells per evitar aquest tipus de robatoris comuns de cara al començament del període de calor.​​​​​​​​​​​​​​

