El Parlament Europeu no preveu fer abans de l'estiu l'audiència pel suplicatori de Puigdemont

El Parlament Europeu no preveu celebrar abans de l'estiu les audiències pels suplicatoris dels eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Segons asseguren diverses fonts parlamentàries a l'ACN, al comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra veuen difícil que les vistes es facin abans de finals de juliol.La crisi de la Covid-19 ha frenat l'activitat d'aquest comitè en els darrers mesos i de retruc, les peticions per aixecar la immunitat als tres eurodiputats de JxCat que Espanya reclama extradir per sedició.A principis de maig el comitè d'Afers Jurídics va decidir finalment fusionar el suplicatori de Ponsatí amb el de Puigdemont i Comín. La decisió s'havia ajornat dos mesos perquè les darreres dues reunions del comitè s'havien cancel·lat per la Covid-19.Si a principis d'any quan no hi havia cap crisi sanitària algunes veus esperaven que la institució aixequés la seva immunitat europarlamentària com a molt d'hora a finals de maig o al juny, ara que les audiències van amb retard, difícilment el ple de la cambra votarà sobre aquesta qüestió abans de la tardor.L'eurodiputat ultraconservador i nacionalista búlgar, Angel Dzhambazki, és el ponent de l'Eurocambra pel suplicatori contra Puigdemont i Comín. Membre del Moviment Nacional Búlgar, socis de govern del primer ministre Boyko Borisov, Dzhambazki exerceix com a eurodiputat per segona legislatura consecutiva i forma part del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR, per les seves sigles en anglès). Vox i els nacionalistes flamencs de l'N-VA també són membres d'aquest grup parlamentari.El ponent del suplicatori és l'encarregat de redactar la proposta d'aixecar o no la immunitat. Segons el reglament de l'Eurocambra, l'afectat tindrà l'oportunitat de ser escoltat pel comitè en una audiència i de presentar la documentació que cregui rellevant. Un cop passada aquesta audiència el comitè haurà de decidir sobre la proposta que se sotmetrà després a una votació per majoria simple al ple.

