Llum verda del Parlament a la llei de protecció de les oliveres monumentals

El Parlament ha donat llum verda a la proposició de llei de protecció de les oliveres monumentals. La iniciativa regula i protegeix les oliveres i oliverars identificats com a monumentals i estableix mecanismes de conservació i protecció del paisatge i l'activitat agrícola. El text, que ha arribat al ple amb 41 esmenes vives, no ha aconseguit arrencar la unanimitat de tots els grups. Comuns i CUP s'hi han abstingut perquè la troben "insuficient", mentre que la resta de grups considera que és un primer pas per a la preservació arbòria.El conseller de Territori, Damià Calvet, s'ha compromès perquè el reglament de la llei es tramiti amb rapidesa i que les partides pressupostàries per a desplegar la norma es facin efectives. El text prohibeix deteriorar, arrencar, trasplantar i comercialitzar les oliveres i els oliverars monumentals, més enllà de la transacció per la venda de terrenys que en continguin exemplars, que hauran de romandre al mateix lloc; crea una comissió tècnica per protegir-los i un catàleg per identificar-los, i estableix accions de promoció de les oliveres i els productes que en deriven, ajuts i finançament per a la protecció i la gestió de les oliveres i els oliverars monumentals i un règim sancionador amb multes de fins a 48.000 euros.El diputat dels comuns David Cid creu que aquesta norma és "una llavor" però assegura que "queda molta feina per a tenir l'olivera mil·lenària 100% protegida". Cid ha denunciat que "les imatges d'entrada de camions i excavadores en finques agràries arrencant oliveres a les Terres de l'Ebre se seguiran veient" perquè les oliveres de dos metres de perímetre a nivell de 130 centímetres del sòl en queden excloses. Concretament, la llei fixa que és monumental aquella olivera que té un perímetre de tronc igual o superior a 350 centímetres mesurat a una altura de 130 centímetres del sòl. "La protecció hauria d'anar més enllà", ha dit Cid, que ha mostrat diverses fotografies d'oliveres que quedaran excloses de protecció segons aquesta llei.També des de la CUP lamenten que és "insuficient" la llei, ja que "s'ha millorat el text inicial, però no s'ha arribat prou lluny", segons la diputada Natàlia Sànchez. "Hi ha moltes oliveres que queden desprotegides", ha advertit Sànchez, que lamenta la manca de subvencions als pagesos.Des de Ciutadans, el diputat Francisco Domínguez ha celebrat el "consens ampli" en la ponència de la llei, que "protegeix les oliveres monumentals sense error d'interpretacions", però ha lamentat que "hi haurà decepcions a un lloc i a altre". Tem que el Govern dixe la norma en un calaix i no desenvolupi un reglament i també que la llei no contempli uns ajuts de compensació per mantenir aquests arbres centenaris.Des del PSC-Units, impulsors d'aquesta proposició de llei, creuen que aquesta iniciativa és "un primer pas": "És una llei que ha de caminar, i temps tindrem per fer retocs i modificacions que es creguin oportunes", ha valorat el diputat i ponent relator, Jordi Terrades.Des d'ERC, la diputada Irene Fornós, que creu que aquesta llei es mereixia ser aprovada per unanimitat, ha dit que la norma "no és un brindis al sol" i que "tot i que potser no acaba agradant a tothom, i hi haurà qui trobarà mancances i voldria que fos més ambiciós, el text és un inici per a protegir les oliveres". La diputada de JxCat Montse Masià també ha celebrat que el text, tot i que "no és el que hauria volgut" el grup, és "el que és possible" ara mateix.El líder del PPC, Alejandro Fernández, considera que calia protegir les oliveres amb els instruments adients: "Tenim discrepàncies, però avui estem millor del que estàvem ahir", ha expressat Fernández, també content que s'hagi deixat enrere el règim de sancions que es plantejava al principi -amb multes de fins a 500.000 euros- per un de "raonable".

