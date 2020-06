Ryanair posa a la venda bitllets per a 550 rutes a partir de l'1 de juliol

Ryanair reprendrà els vols regulars a Espanya a partir de l'1 de juliol i ha posat a la venda bitllets per a 550 rutes. La companyia aèria de baix cost opera en 26 aeroports espanyols i espera portar "milions de turistes" que "ajudaran a impulsar" les economies regionals de l'Estat, ha afirmat la directora de relacions institucionals de l'empresa a l'Estat en declaracions citades en un comunicat.Algunes rutes seleccionades també estaran disponibles per volar a partir de l'última setmana de juny. Per celebrar l'aixecament de les restriccions de viatge, Ryanair ha llançat una venda de seients amb tarifes des de només 39,99 euros el trajecte, per viatjar al juliol i agost de 2020.