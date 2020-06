En què consisteix el ritual del verí de gripau pel qual han detingut Nacho Vidal?

El ritual místic de Nacho Vidal que ha causat un gran rebombori aquest dimecres és una pràctica més habitual del que ens podríem pensar. L'actor porno ha estat detingut per la mort d'un fotògraf durant aquesta celebració, que consisteix en inhalar verí del gripau bufo alvarius.El motiu pel qual la gent realitza aquesta pràctica és, paradoxalment, per a superar les addiccions. Segons explicava el mateix Nacho Vidal després del seu primer "viatge", va "fumar d'una pipa de vidre sense saber què passaria, amb totes les ganes que podia", i ràpidament va notar els efectes: "No entenc què va passar, em vaig aixecar molt callat, mirant el terra. El meu primer viatge va ser molt tranquil".El bufo alvarius és una espècie endèmica del desert de Sonora (Mèxic) i el seu ús s'ha anat estenent pel territori fins arribar a gent com Mike Tyson. Aquest tipus d'amfibi té unes glàndules darrere del cap que produeixen una desena de secrecions al·lucinògenes. La més perillosa és la molècula 5-MeO-DMT (coneguda com la "Molècula de Déu"), que en circular pels receptors de serotonina del cervell humà genera nivells greus d'alteració de la consciència.Per via fumada o vaporitzada, la 5-MeO-DMT presenta uns efectes immediats i curts, habitualment de menys de 20 minuts de durada, encara que d'una intensitat sovint inesperada i colpidora, segons explica la Fundació ICEERS . Quan els vapors de la 5-MeO-DMT són inhalats, els efectes es noten als pocs segons i la seva aparició és sobtada. Els efectes màxims es presenten en menys d'un minut i es prolonguen durant uns 5-15 minuts. Posteriorment els efectes desapareixen en poc temps, uns 5-15 minuts, encara que la majoria de persones senten efectes residuals fins a una hora després d'haver fumat la substància.L'experiència amb el verí és molt immersiva, i produeix una variació extrema en la percepció. Moltes persones descriuen sensacions d'unitat còsmica, d'accés a una consciència no dual i a profundes experiències espirituals. Algunes persones han comparat l'experiència a l'experiència de morir i accedir a estats similars al més enllà del més enllà. El mateix Nacho Vidal relatava aquesta sensació després d'haver-ho descobert.També, a causa de la rapidesa dels efectes, és habitual sentir pànic, i l'experiència pot ser aclaparadora i traumàtica per a algunes persones. Es poden produir moviments durant l'experiència, així com l'expressió involuntària i inconscient de sons (crits, cants, plors...). Per via nasal -esnifant- els efectes solen ser més progressius i menys colpidors que utilitzant la via fumada (encara que poden ser igualment intensos).Amb tot, els perills d'aquest poderós al·lucinogen van més enllà de l'alteració mental temporal. Pot produir nàusees, vòmits, pèrdua de coneixement, brots psicòtics, taquicàrdia, infarts i pot arribar a ser mortal, com en el cas de la víctima en el cas de Vidal.

