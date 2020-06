L'escola concertada tanca files amb els centres que segreguen per sexe

L'escola concertada ha tancat files aquest dijous amb els centres que segreguen per sexe a Catalunya. Les quatre patronals -Agrupació Escolar Catalana, Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya i Fundació Escola Cristiana de Catalunya- han demanat al Departament d'Educació que rectifiqui i renovi els concerts educatius a les escoles que separen els alumnes per sexe. Ja feia dies que les escoles afectades -onze a Catalunya- s'estaven organitzant. Ara han rebut el suport de les quatre patronals dels centres concertats, que consideren que la resolució d'Educació que denega els concerts del curs 2021-22 no respecta la normativa. Exigeixen que, mentre continuï vigent, es renovin els concerts educatius durant sis anys més, igual que ara la resta centres concertats que no segreguen per sexe. "Les escoles concertades atenen un dret fonamental i els concerts són la garantia del seu compliment", sostenen a través d'un comunicat.L'escola concertada considera que és "obligació" de la Generalitat "garantir la demanda social que les famílies fan a l'exercir la seva elecció educativa". Si el Departament no renova els concerts, diuen les patronals, s'està produint un "greu perjudici" a les famílies que opten per aquest tipus d'escoles.

