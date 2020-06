Roures demana 125 milions d'euros als bancs i a l'Estat per cobrir les pèrdues de Mediapro

Jaume Roures, fundador i administrador únic de l'empresa Mediapro, ha iniciat les negociacions per cobrir el forat de pèrdues milionàries pels drets del futbol i la majoria d'esports que retransmeten per televisió a causa de la crisi del coronavirus. Segons informa El Confidencial, el hòlding empresarial ha demanat a diversos bancs, com el Deutsche Bank i Goldman Sachs, un crèdit de 125 milions d'euros amb la garantia de l'Instut de Crèdit Oficial (ICO) de l'estat espanyol.El diari explica que Mediapro va evitar demanar crèdits a través de l'ICO durant la primera fase de la crisi originada per la Covid-19. Jaume Roures i Tatxo Benet, els dos principals accionistes de la firma després d'Orient Hontai (conglomerat xinès que posseeix el 54,5% de les accions) van replantejar-se la situació a mesura que s'agreujaven les condicions financeres de l'empresa.Mediapro és la principal empresa de retransmisió dels esdeveniments esportius, principalment el futbol. La firma va facturar 1.817 milions d'euros el 2019, un 7,5% menys de l'any anterior. Orient Hontai, segons explica el mitjà digital espanyol, injectarà liquiditat a Mediapro si aquesta, després de rebre el crèdit, no aconsegueix una estabilitat econòmica.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor