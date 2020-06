Montilla afirma que no utilitzarà l'oficina d'expresident per la seva feina a Enagás

Mai he utilitzat ni utilitzaré mitjans i espais públics per a activitats privades. Els que diuen el contrari menteixen. JMA — José Montilla (@JoseMontillaA) June 3, 2020

L'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que "mai ha utilitzat mitjans i espais públics per a activitats privades". Respon així a les informacions avançades per el diario.es, afirmant que Montilla treballarà com a conseller independent de l'empresa Enagás des del despatx oficial. L'excap del Govern ha reblat a través d'una piulada que els que afirmen el contrari "menteixen".Tot i això, des del diari espanyol asseguren que Montilla mantindrà la seva oficina d'expresident de la Generalitat malgrat la seva incorporació com a conseller independent a Enagás. Montilla cobrarà de la gasista 160.000 euros cada any i ha renunciat al sou de 92.000 euros al que té dret a com a expresident i que, per exemple, cobren Artur Mas o Pasqual Maragall però no Carles Puigdemont, que rep un salari com a eurodiputat.Així ho ha avançat el diario.es , que afirma que Montilla farà feina per Enagás des del despatx oficial, cosa que neguen els portaveus de l'expresident, que afirmen que l'oficina se seguirà usant només pels assumptes institucionals i no pels relacionats amb la companyia.La idea de Montilla és fer compatible la seva nova tasca empresarial amb la d'expresident, cosa que ja va fer quan ocupava un escó al Senat. Com la resta d'expresidents (llevat de Jordi Pujol, a qui se li va retirar), Montilla té dret a despatx i a tres assessors. En el seu cas el cost per a la Generalitat del despatx a Diagonal amb Rambla de Catalunya i els tres assessors puja als 400.000 euros anuals.

