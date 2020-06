Sanitat notifica 63 morts per coronavirus en l'última setmana i tornen a augmentar els nous contagis

El Ministeri de Sanitat ha notificat un mort en les últimes 24 hores i 63 en l'última setmana. El total de víctimes mortals se situa a dia d'avui en 27.128 des de l'inici de la crisi, una més que ahir. Dels casos amb data de defunció de l'última setmana, 28 s'han comptabilitzat a Castella La Manxa i nou a Astúries. Catalunya en reporta vuit i Madrid una. De nou, les dades xoquen amb les que reporta el Departament de Salut, que avui ha notificat 34 víctimes mortals per la Covid-19. Les dades de nous contagis a Espanya continuen augmentant, amb 219 casos, una vuitantena més que els 137 d'ahir. Dels nous positius, la majoria són a Madrid (112) i Catalunya (38). Els casos totals augmenten fins a 240.326 des que va començar la crisi. En els últims 14 dies s'han diagnosticat 5.958 casos i en els últims set dies, 2.376. Els casos positius amb inici de símptomes en els últims 14 dies han estat 948 i amb inici de símptomes en l'última setmana, 231.En l'última setmana han necessitat hospitalització 221 persones arreu d'Espanya, de les quals 53 a Madrid i 39 a Catalunya. Deu persones han hagut d'entrar a l'UCI, la majoria a Castella La Manxa i Castella i Lleó (3 i 3, respectivament). Catalunya no ha notificat cap ingrés a pacient que hagi necessitat cures intensives en els últims set dies.Fernando Simón, responsable del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, ha dit que les dades mostren una evolució similar a la dels últims dies. Simón ha detallat que amb el pas de les setmanes ha augmentat la capacitat de diagnòstic. Al principi de l'epidèmia, el sistema era capaç de detectar els casos molt greus i els morts, i més endavant s'ha aconseguit detectar els quadres moderats i els asimptomàtics. Això té efecte sobre la letalitat, perquè si augmenta la detecció de casos lleus i asimptomàtics la proporció de morts es redueix. "Això és important", ha dit Simón, tot i admetre que hauria volgut poder-ho detectar tot des del principi.Aquest increment de la capacitat de detecció té efecte sobre els indicadors. Amb el casos notificats hi ha una letalitat del 8%, però amb molta variabilitat respecte els grups d'edat. Si s'utilitzen el total de casos d'acord a l'estudi de seroprevalença, la letalitat estimada cau fins al 0,8%, deu cops menor. "La proporció de persones mortes és menor a mesura que avança la pandèmia perquè podem detectar més casos", ha detallat Simón.El doctor ha ressaltat que als hospitals es fa tests PCR pràcticament al 100% dels casos sospitosos i ha insistit que el 85% de tests en CAP és un percentatge molt elevat, però no ha entrat a valorar per què no es fa el 15% restant. Simón ha dit que el retard actual en el diagnòstic és pràcticament inexistent, entre dos i tres dies, gràcies a la reforma del sistema de vigilància.​​​​​​​​​​​​​​

