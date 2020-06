TEST Quin municipi català s'ha despertat així?

Un municipi de Catalunya es va despertar aquest dimarts amb una espectacular cascada de boira. Quin? Això és el que hauràs d'endevinar. En la imatge enviada apel fotògraf Alfons Puertas es pot gaudir del fenomen meteorològic abans de respondre. Quan seleccionis la resposta, t'apareixerà la imatge general on podràs comprovar si has encertat o no i quin és el poble o ciutat en qüestió.

