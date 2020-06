«Uno para todos» de David Ilundain inaugurarà el BCN Film Fest

El director navarrès, amb un guió escrit per Valentina Viso i Coral Cruz, teixeix una història en què cap dels companys de classe de l'alumne malalt volen que torni a l'escola. Verdaguer és el professor que s'enfronta a aquesta situació.Rodada entre Catalunya i Aragó, el càsting es completa amb les actrius Clara Segura, Patricia López-Arnaiz, Betsy Túrnez, Ana Labordeta i un grup de nens, "la veritable essència del film".La pel·lícula està produïda per Inicia Films, Fasten Films, A Contracorriente Films, Bolo Audiovisual, Uno para todos AIE i Amalur AIE amb la participació de TVE, TVC, Movistar+, Rakuten Cinema, Aragón TV i el suport de l'ICAA, ICEC, el Govern de Navarra i MEDIA Europa Creativa.El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi 2020 se celebrarà entre el 25 de juny i el 2 de juliol a la seva seu oficial, els Cinemes Verdi de Barcelona, i serà un dels primers certàmens de cinema que tindrà lloc amb públic a les sales des de l'inici de la crisi de la covid-19.La Secció Oficial comptarà amb 14 títols, amb els nous treballs de Matteo Garrone (Pinocho), Justin Kurzel (La verdadera historia de la banda de Kelly), Marjane Satrapi (Madame Curie), Caroline Link (Cuando Hitler robó el conejo rosa) i Agnieszka Holland (Mr. Jones). A la secció Cinema amb Gràcia, dedicada a la comèdia, s'inclou l'estrena mundial de La lista de los deseos d'Álvaro Díaz Lorenzo, i tres premières espanyoles més, com el nou film de Peter Cattaneo, Que suene la música.