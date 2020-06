JxCat avisa ERC que fer costat al suplicatori de Borràs provocarà canvis en la relació

JxCat avisa ERC que un "sí" al suplicatori per investigar Laura Borràs provocarà canvis en les relacions de les dues formacions independentistes. Així ho expliquen a l'ACN fonts de la formació de Carles Puigdemont. De fet, a JxCat preveuen que ERC votarà a favor o bé s'abstindrà a la retirada de l'aforament de la diputada i exconsellera de Cultura.Si els republicans no s'oposen a la concessió del suplicatori -que reclama el Suprem-, les tensions entre JxCat i ERC es tensarien encara més. Tot i que les conseqüències no tindrien perquè traduir-se en canvis al Govern -segons admeten des de JxCat-, sí que preveuen que la relació entre els dos socis pateixi una nova "estrebada", tal com constaten des de l'entorn postconvergent.El president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha advertit aquest dimecres, a Catalunya Ràdio , que Borràs "no tindria un judici just" en mans de Manuel Marchena. Borràs forma part del nucli més proper a Torra, i el president ha estat dels més contundents a l'hora de defensar l'exconsellera del seu Govern. Torra també considera que no s'entendria que ERC avalés la concessió del suplicatori per investigar Borràs.La comissió de l'Estatut del Diputat del Congrés va establir l'11 de juny com a data perquè la portaveu de JxCat a la cambra baixa espanyola presenti les al·legacions contra la concessió del suplicatori que reclama el Suprem. La comissió ha d’elaborar un dictamen que s’elevarà al ple del Congrés que, si s'accepta, provocarà que el tribunal tingui via lliure per investigar Borràs.

