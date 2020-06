Comproven l'efectivitat d'un fàrmac per reduir les seqüeles pulmonars del coronavirus

Una de les patologies potencialment més greus derivades de la Covid-19 és la fibrosi pulmonar, una malaltia que és conseqüència d'una reparació anormal del pulmó després d'alguna agressió externa. Si la malaltia s'estableix i progressa no té cura i només es pot evitar la mort a través d'un transplantament pulmonar.La responsable de la Unitat Funcional d'Interstici Pulmonar del Servei de Pneumologia de l'Hospital de Bellvitge, Maria Molina, explica que l'envelliment de la població la fa "més propensa" a desenvolupar fibrosi en cas de lesions pulmonars: "Com passa amb ferides de la pell o fractures dels ossos, amb l'edat es perd capacitat de reparació correcta dels teixits".En aquest sentit, la doctora Molina avisa d'un elevat nombre de supervivents de la pandèmia d'avançada edat "amb seqüeles pulmonars difícils de recuperar espontàniament", que poden convertir-se en casos "letals a mitjà o llarg termini" mentre no es trobi un tractament que freni la progressió de la fibrosi.L'assaig compta amb la col·laboració de Roche i tindrà una durada aproximada de catorze mesos. S'inicia aquest mes de juny amb el procés de reclutament dels participants per part de tots els centres implicats i els possibles efectes positius de l'administració del fàrmac es valoraran després de sis mesos de tractament.