Desallotjat un jutjat de València per un possible cas de coronavirus

Un possible cas de Covid-19 va obligar aquest dimarts a desallotjar un jutjat d'instrucció de València i a activar tots els protocols establerts pel Consell General de Poder Judicial (CGPJ) per evitar qualsevol contagi. Aquest dimecres l'òrgan judicial romania tancat i buit.Segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), després comunicar el possible contagi per coronavirus per part d'una treballadora, es va procedir a desallotjar al jutjat, netejar-lo i desinfectar-lo. Així mateix, es va contactar amb totes les persones que havien pogut estar exposades a virus i se segueixen els protocols de quarantena i proves de manera preventiva.No és la primera vegada que es produeix un desallotjament d'aquestes característiques a la Ciutat de la Justícia de València. El passat 18 de març es va ordenar també, per raons d'urgència, el desallotjament de les instal·lacions judicials per desinfectar uns quants jutjats i dependències en comunicar possibles casos de contagi.D'aquesta manera es va establir que anaven a funcionar únicament de forma presencial els jutjats d'instrucció, de Menors i de Violència sobre la Dona de guàrdia. A la resta de fiscals, lletrats de l'Administració de Justícia (LAJS), jutges i funcionaris assignats als serveis mínims se'ls va demanar estar localitzables permanentment per al compliment d'aquests serveis.​​​​​​​​​​​​​​

